Подмосковье 27 марта 2023, 17:28 Юнармейцы Солнечногорска выиграли золотые медали на турнире по стрельбе из арбалета в Москве

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Юнармейцы Солнечногорска приняли участие в турнире центра спорта и образования «Самбо-70» по стрельбе из арбалета. Команда выиграла две золотые медали.

Соревнования проходили в столице и были посвящены 100-летию московского спорта. Участие в турнире приняли порядка 50 стрелков из Москвы и Подмосковья.

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По итогам турнира в категории «Юноши, девушки до 18 лет» юнармеец Алина Сорокина из Солнечногорска завоевала две золотые медали, показав лучший результат сразу в двух упражнениях.

Хороший уровень подготовки продемонстрировали и другие участницы из Солнечногорска. Кира Фетенко заняла четвертое место, а Кристина Шишкина взяла седьмое место и выполнила норматив кандидата в мастера спорта.

«За последний год солнечногорская секция „Юнармейская стрельба из арбалета“ воспитала шестерых стрелков, имеющих спортивный разряд „кандидат в мастера спорта“. Занятия проходят при поддержке солнечногорского отделения всероссийской общественной организации ветеранов „Боевое братство“, штаба местного отделения „Юнармии“ городского округа Солнечногорск и молодежного центра „Подсолнух“», — рассказал заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск Николай Минаев.

Сейчас спортсмены готовятся к участию в чемпионате и первенстве России по стрельбе из арбалета. Соревнования пройдут с 13 по 17 апреля.

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