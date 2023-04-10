Подмосковье 10 апреля 2023, 11:27 Юнармейцы помогли облагородить памятники Великой Отечественной войны в Балашихе

Читать 360tv в

Всероссийская патриотическая акция «Верни герою имя» прошла в Балашихе. Юнармейцы привели в порядок после зимы мемориалы Великой Отечественной войны, подготовив их к празднованию Дня Победы.

Участие в акции и торжественном митинге возле Вечного огня на площади Славы приняли глава городского округа Балашиха Сергей Юров, депутаты Госдумы Вячеслав Фомичев и Олег Леонов, первый заместитель начальника Главного штаба «Юнармии» Виктор Кауров и муниципальные депутаты.

Реклама

«Юнармейцы нашего округа сегодня пришли на площадь Славы, с одной стороны, чтобы почтить память героев, погибших в годы Великой Отечественной войны, с другой — привести в порядок территорию мемориала», — рассказал Сергей Юров.

Балашиха приняла эстафету участия в акции от города-героя Хабаровска и передала ее Санкт-Петербургу.

«Когда молодые ребята приходят наводить порядок на памятниках, <…> это огромное уважение к подвигу наших предков. Я очень рад, что сейчас эта акция — всенародное движение», — отметил Виктор Кауров.

Всероссийская патриотическая акция «Верни герою имя» проходит с 26 марта по 9 мая 2023 года. Ее участники не только приводят в порядок мемориалы, но и возлагают цветы к памятникам Великой Отечественной войны.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».