Юнармейцы Подольска написали письма солдатам в рамках всероссийской акции

«Нынешняя акция уже стала рекордной по количеству участников. В прошлом году мы отправили в Вооруженные силы Российской Федерации более 2,5 тысячи писем. В этом году участниками акции стали более 2,8 тысячи человек», — цитируют администраторы группы пресс-секретаря штаба регионального отделения ВВПОД «Юнармия» Московской области Антона Фурсова.

Он добавил, что эту акцию проводят в регионе уже второй год подряд.

К подольским юнармейцам присоединились участники движения из Лобни, Сергиева Посада, Клина, Балашихи, Люберец и Мытищ. Всего в Московской области есть 64 отделения «Юнармии», в которых состоят более 31 тысячи участников.