Юнармейцы Подмосковья помогают детям Донбасса вернуться к мирной жизни
Юнармейцы Подмосковья дали старт всероссийской акции в поддержку приехавших из Донбасса детей
Юнармейцы Подмосковья поддержали детей из Донбасса. Они дали старт всероссийской акции «Своих не бросаем», чтобы помочь ребятам вернуться к мирной жизни и найти друзей.
Например, в Солнечногорске для детей из ДНР и ЛНР прошел мастер-класс игры на музыкальных инструментах.
Главное — поддержка, подчеркнул глава городского округа Виктор Родионов.
Самое главное для нас сейчас — поддержать каждого, кто приехал из ДНР и ЛНР. Людям пришлось оставить дома и все, что им было дорого. В тяжелое время мы обязаны помочь беженцам адаптироваться
Виктор Родионов.
Вместе с активистами ребята смогли испечь блины и сделать масленичные поделки.
Одна из особенностей акции — создание «граффити мира». Детям выдали краски, и вместе с олимпийским чемпионом, начальником главного штаба «Юнармии» Никитой Нагорным они сделали уличный рисунок.
Похожие изображения участники нарисуют в 15 регионах, где пройдет акция, в том числе в Донецке и Луганске.
Все желающие могут предложить свою идею для граффити на сайте «Юнармии». Через это общественное движение можно передать и гуманитарную помощь.
Накануне губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил всех, кто помог разместить эвакуированных из ДНР и ЛНР жителей.