Юнармейцы Подмосковья помогают детям Донбасса вернуться к мирной жизни

Юнармейцы Подмосковья поддержали детей из Донбасса. Они дали старт всероссийской акции «Своих не бросаем», чтобы помочь ребятам вернуться к мирной жизни и найти друзей.

Например, в Солнечногорске для детей из ДНР и ЛНР прошел мастер-класс игры на музыкальных инструментах.

Главное — поддержка, подчеркнул глава городского округа Виктор Родионов.

Самое главное для нас сейчас — поддержать каждого, кто приехал из ДНР и ЛНР. Людям пришлось оставить дома и все, что им было дорого. В тяжелое время мы обязаны помочь беженцам адаптироваться Виктор Родионов.

Вместе с активистами ребята смогли испечь блины и сделать масленичные поделки.

Одна из особенностей акции — создание «граффити мира». Детям выдали краски, и вместе с олимпийским чемпионом, начальником главного штаба «Юнармии» Никитой Нагорным они сделали уличный рисунок.

Похожие изображения участники нарисуют в 15 регионах, где пройдет акция, в том числе в Донецке и Луганске.

Все желающие могут предложить свою идею для граффити на сайте «Юнармии». Через это общественное движение можно передать и гуманитарную помощь.

Накануне губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил всех, кто помог разместить эвакуированных из ДНР и ЛНР жителей.