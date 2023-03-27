Подмосковье 27 марта 2023, 17:15 Юнармейцы Подмосковья поддержали всероссийскую акцию по облагораживанию мемориалов военных лет Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области

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Более 300 юнармейцев поучаствовали во всероссийской акции «Верни герою имя». Молодые люди возложили цветы к памятникам своих земляков и провели субботники.

Акцию приурочили к 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Серия мероприятий началась 26 марта в селе Ярополец под Волоколамском. В проекте поучаствовали юноши и девушки из 14 городских округов.

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Помимо уборки территорий и возложения цветов юнармейцы раздавали прохожим карточки с информацией о героях памятных мест.

«Здорово, что юнармейцы Московской области не только словами, но и настоящими делами показывают свое отношение к исторической памяти нашей Родины»,— сообщил замначальника штаба регионального отделения ВВПОД «Юнармия» региона Евгений Лукошников.

Губернатор Андрей Воробьев поздравил подмосковный физтех-лицей имени Капицы с очередными победами на международной олимпиаде по физике. Сборная Подмосковья привезла домой шесть медалей.

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