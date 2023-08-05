Подмосковье 05 августа 2023, 20:02 Юнармейцы Мытищ заняли первое место в конкурсе медиафорума «Юнкор» в Москве Главный Штаб ВВПОД «ЮНАРМИЯ»

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В Москве завершился Всероссийский медиафорум «Юнкор», в котором приняли участие 130 юных членов движения «Юнармия» из 28 регионов страны. Как сообщили в Министерстве информационных и социальных коммуникаций Подмосковья, представители мытищинской команды «Медиа-Ю» Александр Карсунцев, Владимир Свитов и Екатерина Королева завоевали первое место в номинации «Мой день на форуме „Юнкор“».

По словам начальника штаба подмосковной «Юнармии» Евгения Лукошникова, для представителей Мытищ это было первое испытание на всероссийском уровне, ребята достойно представили не только свой округ, но и всю Московскую область.

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«Я разговаривал с ребятами, у них выросли крылья, успех на форуме замотивировал их двигаться дальше, развиваться. В августе Подмосковье станет одной из 15 площадок для проведения Всероссийских юнармейских военно-спортивных игр. И для юнкоров предусмотрен специальный конкурс „Юнармейский спецкор“, по результатам которого выберут лучший журналистский материал о Юнармейских играх. Я желаю нашим ребятам удачи», — добавил Лукошников.

Как отметила министр информационных и социальных коммуникаций региона Екатерина Швелидзе, работа с информацией требует постоянного развития. Регулярно в медиасфере появляются новые тренды и форматы, и в Подмосковье отраслью интересуются не только профессиональные журналисты, но и молодежь. Ребята активно создают контент для сверстников и находятся в постоянном взаимодействии со старшими товарищами.

«Мы со своей стороны открыли для подмосковных юнармейцев медиашколу „Юнкор“, где они под руководством профессионалов обучаются основам журналистского мастерства, оттачивают навыки съемки, монтажа, написания текста, работы в кадре и многое другое», — подчеркнула она.

Участникам мероприятия подготовили насыщенную образовательную программу, в ходе которой юнкоры познакомились с работой современного военного корреспондента, научились освещать новости в разных современных форматах и проектировали идеальный медиацентр. Также юнармейцы встретились и пообщались с героями СВО — заместителем командира отряда «Барс» Виктором Исаевым из Люберец и инструктором по огневой и тактико-специальной подготовке Александром Толстым.

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