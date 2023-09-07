Подмосковье 07 сентября 2023, 12:08 Юнармейцы из Подольска побывали на экскурсии в ЛНР Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области

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Школьники из Подольска под руководством начальника штаба Юнармии Подмосковья Евгения Лукошникова съездили на экскурсию в ЛНР. Ребята побывали в музеях и на мемориальных комплексах, а также передали сверстникам гуманитарную помощь — книги, тетради и канцелярские принадлежности.

В Министерстве информационных и социальных коммуникаций Подмосковья рассказали, что это первый визит юных патриотов из другого региона на территорию ЛНР. Ребят сопровождала начальник штаба регионального отделения Юнармии ЛНР Оксана Луганцева.

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Подольские школьники вместе с местными юнармейцами посетили музей «Молодая гвардия» и мемориальный комплекс «Непокоренные», который находится на месте шурфа шахты № 5. Сюда в январе 1943 года сбросили тела членов подпольной молодежной организации. Юнармейцы почтили память погибших героев минутой молчания.

В тематической экспозиции музея «Молодая гвардия» более 20 тысяч экспонатов. Это документы, фотографии, личные вещи, награды подпольщиков, а также художественные произведения по этой тематике.

В рамках поездки юнармейцы доставили в ЛНР около 250 килограммов канцелярских принадлежностей, книг и тетрадей. Военнослужащим передали детские письма.

В поездке наметились дальнейшие пути сотрудничества Подмосковьем и ЛНР.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе фонда «Защитники Отечества». Он поддерживает военнослужащих и членов их семей.

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