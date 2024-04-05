Подмосковье 05 апреля 2024, 19:37 Юнармейцы из Мытищ завоевали награды областных соревнований по плаванию и стрельбе пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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Молодые спортсмены из юнармейских отрядов «Молодая гвардия» и «Ястребы», базирующихся в Доме Юнармии школы № 3 имени генерал-лейтенанта Феофанова в Мытищах, завоевали сразу несколько наград на областных соревнованиях, посвященных памяти кавалера ордена Мужества Сергея Нечаева. Мероприятие прошло в плавательном центре «Нептун» в городском округе Щелково.

Участники соревновались в двух дисциплинах: плавание и стрельба из пневматических винтовок и пистолетов. Юнармейцы из Мытищ показали отличные результаты, подтвердив свою высокую квалификацию и общую физическую подготовку.

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Особенно отличилась Евелина Мазылу, которая заняла третье место в личном зачете по обеим дисциплинам.

После соревнований юнармейцы выразили благодарность организаторам за возможность продемонстрировать свои навыки. В свою очередь, руководство юнармейских отрядов пообещало и дальше поддерживать талантливую молодежь.

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