Подмосковье 18 августа 2023, 15:47 Юнармейцы из Мытищ стали призерами всероссийских военно-спортивных игр пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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Команда из Мытищ успешно выступила на Всероссийских военно-спортивных играх «Юный страж порядка». Юнармейцы округа заняли на соревнованиях 3-е место.

Ребята во время состязаний преодолевали полосу препятствий, разбирали и собирали на скорость автомат. Также они показали знание воинских званий и навыки метания гранаты и стрельбы в интерактивном тире.

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По итогу соревнований мытищинская команда заняла 3-е место, а победителями стали юнармейцы из Подольска.

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