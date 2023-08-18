18 августа 2023, 15:47
Юнармейцы из Мытищ стали призерами всероссийских военно-спортивных игр
Команда из Мытищ успешно выступила на Всероссийских военно-спортивных играх «Юный страж порядка». Юнармейцы округа заняли на соревнованиях 3-е место.
Ребята во время состязаний преодолевали полосу препятствий, разбирали и собирали на скорость автомат. Также они показали знание воинских званий и навыки метания гранаты и стрельбы в интерактивном тире.
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По итогу соревнований мытищинская команда заняла 3-е место, а победителями стали юнармейцы из Подольска.
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