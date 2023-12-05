Подмосковье 05 декабря 2023, 17:22 Юнармейцы из Мытищ стали лауреатами всероссийского форума «Патриот — это я» пресс-служба администрации городского округа Мытищи

Читать 360tv в

Форум «Патриот — это я» прошел в доме правительства Московской области. Участие в нем приняли более тысячи юнармейцев со всех регионов России.

Команда «Медиа-Ю» отряда «Молодая гвардия» имени генерал-лейтенанта Бориса Феофанова на форуме представляла Мытищи. Ребята из школы № 3 организовали фотозону «Юнкор». Там разместили фотографии юнармейцев, выступавших на всероссийских соревнованиях по разным видам спорта.

Реклама

Ролик отряда выиграл в номинации «Самая популярная видеовизитка в социальных сетях». Также четырех ребят из Мытищ на форуме наградили знаком «Юнармейская доблесть» за участие в слете «Пост № 1». В их числе Екатерина Королева, Дарья Смыслова, Александр Карсунцев и Владимир Свитов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».