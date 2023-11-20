20 ноября 2023, 16:19
Юнармейцы из Мытищ побывали в командировке на космодроме Плесецк
Участники «Юнармии» из Мытищ побывали с экскурсией на космодроме Плесецк. Во время командировки школьники возложили цветы к мемориальному комплексу «Вечный огонь», а также посетили стартовую площадку.
Космодром Плесецк расположен на территории Архангельской области в городе Мирном и является первым в России и самым северным космодромом в мире.
Реклама
Программа рабочей командировки юнармейцев была насыщенной. Школьники побывали на площадке запуска ракет, познакомились с историей космодрома и увидели ракеты-носители «Ангара», «Союз», «Рокот». Также ребята возложили цветы к мемориальному комплексу «Вечный огонь», который был открыт в честь погибших во время катастрофы 1980 года при подготовке к пуску ракеты-носителя «Восток-2М».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе фонда «Защитники Отечества». Он поддерживает военнослужащих и членов их семей.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Мытищи
Школьники
Патриотизм
Реклама
Реклама