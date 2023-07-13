Подмосковье 13 июля 2023, 08:09 Юнармейцы из Мытищ победили в соревнованиях на военно-патриотических сборах в Подольске пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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Юнармейцы из Мытищ получили награды на военно-патриотических сборах, которые проходили в Подольске. Ребята заняли призовые места в финальных соревнованиях отрядов.

Более 800 ребят в возрасте от 14 до 18 лет из разных регионов страны побывали на сборах. В их числе были и мытищинские юнармейцы из школ № 3, № 9 и № 19. Ребята освоили прикладные навыки полевого быта, поучаствовали в спортивных состязаниях и мастер-классах.

В финальных соревнованиях 15 мытищинских юнармейцев в составе своих отрядов заняли почетные 1-е, 2-е и 3-е места.

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