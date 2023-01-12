Подмосковье 12 января 2023, 17:32 Юнармейцы из Лобни отметили День «спасибо»

Читать 360tv в

Юнармейцы из Лобни отметили международный день «спасибо». Они сняли видеоролик с благодарностями родителям, друзьям и учителям.

«Наши юнармейцы сами отслеживают различные мероприятия и предложили снять ролик к этому необычному празднику. Получилось очень трогательно, дети очень разносторонне подошли к благодарностям», — поделилась руководитель «Юнармии» замдиректора по безопасности школу № 7 Ирина Смирнова.

Реклама

В начале ролика юнармейцы рассказали об истории слова «спасибо» и прочитали стихотворение. После этого они опросили учеников, кого они хотели бы поблагодарить.

Реклама

Школьники передали «спасибо солдатам, тренеру по футболу, родителям и одноклассникам. Всего в съемках участвовали 20 человек.

Новости Подмосковья можно обсудить в Суперчате 360.