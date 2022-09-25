Юнармейцы из ЛНР посетили штаб в Подольске | 360°

Подмосковье 25 сентября 2022, 18:23 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Юнармейцы из ЛНР посетили штаб в Подольске

Читать 360tv в

Одиннадцатиклассница Анастасия Алмазова четко и грамотно руководит своим отрядом. Девочки приехали в Подольск, что принять участие в областной игре «Девушки в погонах».

Девочек из ЛНР тепло встретили в Подольске. Юнармейцы проехали более семисот километров, чтобы принять участие в областной игре «Девушки в погонах». В дороге провели более суток, но на желании победить это не отразилось.

Реклама

«Настрой на победу, полностью положительные эмоции. Ждем чего-то фееричного, новых знакомств и, наверное, новых навыков», — поделилась капитан сборной ЛНР «Молодая гвардия — Юнармия» Анастасия Алмазова.

Реклама

Областная игра «Девушки в погонах» в этом году собирает рекордное количество команд. Около ста команд примут участие в соревновании.

«Сегодня, когда девчонки зашли на территорию быковской школы, уже стало понятно – оно свершилось! Самое главное, что они доехали. Мы их всей школой встречаем, постарались максимально их всех разместить. Все здорово», — рассказал начальник штаба Юнармии городского округа Подольск Евгений Лукошников.

Евгений Лукошников провел для гостей из ЛНР экскурсию по музею штаба и рассказал о героях земли Подольска.

«27 сентября, в день, который объявлен выходным в ЛНР, мы посетим избирательные участки. Лично проголосую, поставлю галочку- за! Потому, что этот момент мы ждали восемь лет! Ощущение, что происходит что-то историческое», — рассказала куратор сборной ЛНР «Молодая гвардия — Юнармия» Оксана Луганцева.

Сразу после интервью девочки отправились на Красную площадь. Кроме того, у них в планах посетить парк «Патриот».

0 0 0 0 0 0