02 мая 2023, 14:14
Юнармейцы из Белоруссии побывали на экскурсии в Солнечногорске
Юнармейцы отряда имени Героя Российской Федерации гвардии майора Романа Филиппова из войсковой части Республики Беларусь приехали на экскурсию в Солнечногорск. Ребята познакомились со всеми достопримечательностями города.
Гостям провели экскурсию по городу воинской доблести и музейно-выставочному центру «Путевой дворец».
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«Несмотря на достаточно насыщенный график по экскурсионным маршрутам Москвы, ребята все-таки выбрали время, посетили наш Солнечногорск. Мы не могли пройти мимо, поприветствовали их и вручили памятные подарки», — рассказал заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.
Детско-юношеское движение «Юнармия» с 2016 года объединило более миллиона ребят. Стать юнармейцем может любой желающий в возрасте от восьми до 18 лет.
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Солнечногорск
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