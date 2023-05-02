Подмосковье 02 мая 2023, 14:14 Юнармейцы из Белоруссии побывали на экскурсии в Солнечногорске

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Юнармейцы отряда имени Героя Российской Федерации гвардии майора Романа Филиппова из войсковой части Республики Беларусь приехали на экскурсию в Солнечногорск. Ребята познакомились со всеми достопримечательностями города.

Гостям провели экскурсию по городу воинской доблести и музейно-выставочному центру «Путевой дворец».

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«Несмотря на достаточно насыщенный график по экскурсионным маршрутам Москвы, ребята все-таки выбрали время, посетили наш Солнечногорск. Мы не могли пройти мимо, поприветствовали их и вручили памятные подарки», — рассказал заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

Детско-юношеское движение «Юнармия» с 2016 года объединило более миллиона ребят. Стать юнармейцем может любой желающий в возрасте от восьми до 18 лет.

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