Подмосковье 14 февраля 2023, 15:32 Юнармейцы и кадеты Богородского округа съездили в музей командира крейсера «Варяг» в Туле

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Юнармейцы и кадеты Богородского округа съездили на экскурсию в Тулу. Ребята побывали в музее командира крейсера «Варяг» Всеволода Федоровича Руднева, который находится в деревне Савино.

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Всеволод Руднев — знаменитый командир крейсера «Варяг». Он пришел уже опытным морским офицером, отслужившим на 17 кораблях. «Варяг» в те годы считался одним из лучших кораблей России.

Команда крейсера участвовала в Русско-японской войне, которая началась 8 февраля 1904 года. Вражеские миноносцы атаковали корабли русской эскадры на рейде Порт-Артура. Во время одного из боев «Варяг» нанес серьезные повреждения трем кораблям противника, потопив их. Со дня подвига прошло 119 лет, а героизм моряков вошел в историю русского флота.

«Конечно, мы не могли пройти мимо этой даты, поскольку крейсер «Варяг» Тихоокеанского флота является нашим подшефным кораблем, и не могли не привезти сюда молодежь в этот день», — отметил заместитель главы администрации Богородского городского округа Сергей Пастухов.

Экскурсовод музея рассказала о жизни и подвигах героя Русско-японской войны. На специальной карте она показала, как происходили сражения.

Руководству музея вручили благодарственные письма главы Богородского округа. Подобные встречи проходят уже не первый год, в будущем они могут стать регулярными.

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