Юнармейцев ДНР пригласили на конкурс в Подмосковье

Юнармейцы из Московской области побывали в гостях у своих коллег в Донецке. Подмосковная молодежь привезла в Донбасс подарки и слова поддержки. Также юнармейцы позвали новых друзей приехать в Подмосковье с ответным визитом.

«Приехали сейчас вас навестить, передать подарки. Лично с вами познакомиться, пообщаться и пригласить вас в гости», — сказал член штаба «Юнармии» Московской области Юрий Мизерный.

Юнармейцы из Московской области собирали сладости, рисовали рисунки. Передали много полезных вещей, в том числе книги от библиотеки Павловского Посада.

Значительная часть донбасской молодежи сейчас уезжает в более безопасные места, поэтому юнармецы отметили, что остаются только самые отважные — именно за ними будущее республики.

Среди отважных юнармейцев Донбасса около половины, а то и больше — девушки. Подмосковный штаб пригласил донецких девчонок в гости. Большой конкурс «Девушки в погонах» будет проходить 24 сентября. Все красавицы из «Юнармии» собираются в команды и соревнуются между собой.

«Команда требуется семь человек, мы готовы предоставить вам полный пансионат. Проживание, питание на время проведения мероприятия», — сообщили представители подмосковного штаба.

Они еще раз заверили, что ждут молодых и отважных коллег в гости — для обмена опытом и качественной перезарядки.