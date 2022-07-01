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    01 июля 2022, 10:58

    Юнармейцев ДНР пригласили на конкурс в Подмосковье

    Юнармейцы Подмосковья побывали в гостях у коллег в Донбасе и пригласили их в ответ

    Александр Иванов

    Юнармейцы из Московской области побывали в гостях у своих коллег в Донецке. Подмосковная молодежь привезла в Донбасс подарки и слова поддержки. Также юнармейцы позвали новых друзей приехать в Подмосковье с ответным визитом.

    «Приехали сейчас вас навестить, передать подарки. Лично с вами познакомиться, пообщаться и пригласить вас в гости», — сказал член штаба «Юнармии» Московской области Юрий Мизерный.

    Юнармейцы из Московской области собирали сладости, рисовали рисунки. Передали много полезных вещей, в том числе книги от библиотеки Павловского Посада.

    Значительная часть донбасской молодежи сейчас уезжает в более безопасные места, поэтому юнармецы отметили, что остаются только самые отважные — именно за ними будущее республики.

    Среди отважных юнармейцев Донбасса около половины, а то и больше — девушки. Подмосковный штаб пригласил донецких девчонок в гости. Большой конкурс «Девушки в погонах» будет проходить 24 сентября. Все красавицы из «Юнармии» собираются в команды и соревнуются между собой.

    «Команда требуется семь человек, мы готовы предоставить вам полный пансионат. Проживание, питание на время проведения мероприятия», — сообщили представители подмосковного штаба.

    Они еще раз заверили, что ждут молодых и отважных коллег в гости — для обмена опытом и качественной перезарядки.