Подмосковье 24 февраля 2023, 19:32 Юнармейцам Серпухова в День защитника Отечества вручили нагрудные значки

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В Серпухове прошел праздник настоящих патриотов. На мероприятии отличившихся жителей округа наградили благодарственными письмами и медалями, а юнармейцам вручили их первые нагрудные значки.

«Для нас важно осознавать, что сотни тысяч россиян, военнослужащих министерства обороны, сотрудников правоохранительных органов, министерства по ЧС в настоящий момент находятся в зоне проведения СВО», — заявил глава Серпухова Сергей Никитенко.

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Он вручил благодарственные письма тем, кто готовит будущих офицеров, занимается на производстве для оборонно-промышленного комплекса и продолжает следить за безопасностью округа.

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«Сейчас в каждом образовательном учреждении есть отряды юноармейцев. Большая часть ребят вступает в него уже с пятого класса. Сегодня для них особенный день. Им вручают значки юнармейца глава Серпухова и начальник филиала военной академии», — сообщил замначальника отдела вневедомственной охраны ведомства Алексей Пивоваров.

Также награды получили преподаватели, сотрудники филиала военной академии с присвоением звания «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации».

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