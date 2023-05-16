16 мая 2023, 12:28
«Юнармейские игры» впервые прошли в Мытищах
Впервые «Юнармейские игры» прошли в Мытищах. Участие в соревнованиях приняли 20 команд из Московской области.
Участники соревнований прошли 10 эстафет на время, среди которых полоса препятствий, сборка автомата Калашникова и демонстрация строевой подготовки.
Реклама
«У каждой из команд есть свой маршрутный лист, и они по времени приходят на тот или иной этап. <…> В завершение у нас сегодня еще солдатская каша, это как награда за их труды», — рассказала руководитель отряда «Юнармии» школы № 3 Светлана Чижевская.
Среди участников на соревновании выступила Анастасия Шипитун. В ряды юнармейцев девушка вступила два года назад и сразу же стала командиром отряда «Беркут». На это ее вдохновил старший брат — студент кадетского училища.
«Мне очень нравится <…> этот спорт. Особенно нравится марш-бросок и автоматы. Это самое такое активное, где нужно думать, играть с командой», — поделилась Анастасия.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что развитие спортивной инфраструктуры — важное направление в регионе.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Мытищи
Школьники
Реклама
Реклама