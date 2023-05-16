Подмосковье 16 мая 2023, 12:28 «Юнармейские игры» впервые прошли в Мытищах

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Впервые «Юнармейские игры» прошли в Мытищах. Участие в соревнованиях приняли 20 команд из Московской области.

Участники соревнований прошли 10 эстафет на время, среди которых полоса препятствий, сборка автомата Калашникова и демонстрация строевой подготовки.

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«У каждой из команд есть свой маршрутный лист, и они по времени приходят на тот или иной этап. <…> В завершение у нас сегодня еще солдатская каша, это как награда за их труды», — рассказала руководитель отряда «Юнармии» школы № 3 Светлана Чижевская.

Среди участников на соревновании выступила Анастасия Шипитун. В ряды юнармейцев девушка вступила два года назад и сразу же стала командиром отряда «Беркут». На это ее вдохновил старший брат — студент кадетского училища.

«Мне очень нравится <…> этот спорт. Особенно нравится марш-бросок и автоматы. Это самое такое активное, где нужно думать, играть с командой», — поделилась Анастасия.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что развитие спортивной инфраструктуры — важное направление в регионе.

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