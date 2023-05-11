Подмосковье 11 мая 2023, 21:45 Девятиклассница из Жуковского стала призером четырех олимпиад управление образования администрации г. о. Жуковский

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Юная жительница Жуковского Марина Целищева стала победителем в трех дисциплинах Всероссийской олимпиады школьников — по русскому языку, литературе и МХК. Также ученица заняла пьедестал почета на Национальной технологической олимпиаде по профилю «урбанистика».

«Марина — настоящая гордость Жуковского, а её результат уникален не только для наукограда, но и для всей Московской области!», — отметила директор гимназии № 1 городского округа Жуковский Елена Винник.

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Также руководитель учреждения отметила, что кроме врожденных талантов ребенку необходимо иметь желание учиться и развиваться. Также немаловажна поддержка семьи и педагогический подход.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что одну из самых больших школ Подмосковья откроют в Лобне в 2024 году. Она примет сразу 2,2 тысячи учеников.

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