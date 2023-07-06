06 июля 2023, 08:39
Юная жительница Мытищ Ясмина Симко победила в хореографическом конкурсе в Болгарии
Юная жительница Мытищ Ясмина Симко победила в хореографическом конкурсе Magic World в Болгарии. Девушка стала дважды лауреатом 1-й степени.
Хореографический фестиваль Magic World прошел в городе Хасково и стал самым крупным шоу танцев Болгарии.
Ученица восьмого класса школы № 8 Ясмина Симко отличилась среди 2,8 тысячи танцоров из множества стран. Теперь победительница вместе с пятью лучшими участниками конкурса выступит на гала-концерте.
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