Подмосковье 06 июля 2023, 08:39 Юная жительница Мытищ Ясмина Симко победила в хореографическом конкурсе в Болгарии

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Юная жительница Мытищ Ясмина Симко победила в хореографическом конкурсе Magic World в Болгарии. Девушка стала дважды лауреатом 1-й степени.

Хореографический фестиваль Magic World прошел в городе Хасково и стал самым крупным шоу танцев Болгарии.

Ученица восьмого класса школы № 8 Ясмина Симко отличилась среди 2,8 тысячи танцоров из множества стран. Теперь победительница вместе с пятью лучшими участниками конкурса выступит на гала-концерте.

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