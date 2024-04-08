Подмосковье 08 апреля 2024, 17:42 Юная жительница Лобни победила на международной олимпиаде по сольфеджио Unsplash

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В Москве успешно стартовала третья международная олимпиада по сольфеджио «ДоРеМиФаСольКа-2024», собрав участников со всего мира. Юная лобненка Анна Чижикова приняла в ней участие и стала лауреатом первой степени.

Анна Чижикова обучается в Лобненской детской школе искусств, где ее наставником является опытный преподаватель теоретических дисциплин Татьяна Лютикова.

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Лобненская детская школа искусств, основанная в 1966 году, продолжает подтверждать свой статус одного из ведущих образовательных учреждений в области искусства. Сегодня школа работает в двух зданиях по адресам: улица Ленина, 15а и Молодежная, 4 — предоставляя качественное образование и возможности для творческого развития своих учеников.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион — лидер по строительству и обновлению школ.

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