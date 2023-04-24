24 апреля 2023, 16:03
Юная спортсменка из Химок выиграла золото на областных соревнованиях по фигурному катанию
Воспитанница химкинской спортивной школы по зимним видам спорта Вера Яковлева успешно выступила на областных соревнованиях по фигурному катанию. Спортсменка безупречно выполнила программу состязаний и выиграла золото.
Спортивные соревнования Московской области прошли на ледовой арене имени Касатонова 20 апреля. Участие в них приняли 40 фигуристов из разных городов Подмосковья. Они выступали в двух возрастных категориях: шесть-12 лет и 11-17 лет.
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Фигуристка из Химок заработала наивысшие баллы среди девочек первого юношеского разряда. Воспитанники химкинской школы зимних видов спорта представляют округ на соревнованиях различного уровня, в том числе выступают в составе сборной команды Московской области на первенствах России.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
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