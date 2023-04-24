Подмосковье 24 апреля 2023, 16:03 Юная спортсменка из Химок выиграла золото на областных соревнованиях по фигурному катанию

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Воспитанница химкинской спортивной школы по зимним видам спорта Вера Яковлева успешно выступила на областных соревнованиях по фигурному катанию. Спортсменка безупречно выполнила программу состязаний и выиграла золото.

Спортивные соревнования Московской области прошли на ледовой арене имени Касатонова 20 апреля. Участие в них приняли 40 фигуристов из разных городов Подмосковья. Они выступали в двух возрастных категориях: шесть-12 лет и 11-17 лет.

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Фигуристка из Химок заработала наивысшие баллы среди девочек первого юношеского разряда. Воспитанники химкинской школы зимних видов спорта представляют округ на соревнованиях различного уровня, в том числе выступают в составе сборной команды Московской области на первенствах России.

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