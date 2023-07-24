Подмосковье 24 июля 2023, 05:00 Юная спортсменка из Химок выиграла международный турнир по карате киокушинкай в Минске

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Юная жительница Химок Анастасия Вознищик стала чемпионкой международного турнира по карате киокушинкай Belarus Open Cup в весовой категории до 40 килограммов среди девочек 10-11 лет. В честь победительницы в округе провели пресс-конференцию, где спортсменка ответила на интересующие вопросы журналистов и молодых каратистов. Также встречу посетили местный депутат Глеб Демченко и лидер движения общественной поддержки Егор Ченюк.

«Я преуспевала в двух видах спорта. Раньше занималась не только карате, но и художественной гимнастикой. Но со временем поняла: когда переходишь на профессиональный уровень, нужно вкладываться в один вид спорта, чтобы достигать поставленных целей», — поделилась юная каратистка.

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Соревнования проходили в столице Белоруссии Минске 1 и 2 апреля 2023 года. На турнире разыграли более 60 комплектов медалей, за призовые места боролись более 800 спортсменов из Турции, Молдавии, Израиля, Китая, Сербии, Эстонии и других стран. В Belarus Open Cup участвовали как дети, так и взрослые.

«Здорово, что в нашем городе столько талантливых спортсменов. Своим примером они мотивируют химчан вести здоровый образ жизни. Анастасия Вознищик уже достигла высоких результатов, и мы пожелаем ей дальнейших успехов во всех начинаниях», — отметил лидер движения общественной поддержки Егор Ченюк.

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