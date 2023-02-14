Подмосковье 14 февраля 2023, 20:58 Юная спортсменка из Фрязина завоевала бронзу на всероссийских соревнованиях по боксу

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Жительница Фрязина Заира Фозилова взяла бронзу на соревнованиях по боксу Российского физкультурно-спортивного общества «Спартак». Спортсменка выступала в категории «Девочки 13-14 лет», в полуфинале она уступила представительнице Новгородской области.

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«Это были третьи важные соревнования для меня, ранее я была на „Олимпийских надеждах“, участвовала в соревнованиях ЦФО. Я готовилась с тренером, также мои братья помогали готовиться — отрабатывала встречные удары. Первый бой был легче, во втором соперница была более сильная и не получилось выиграть — буду стремиться к лучшему результату, все еще впереди», — поделилась Заира Фозилова.

Девочка рассказала, что хочет стать чемпионкой мира по боксу и участвовать в Лиге профессионального бокса Hardcore Fighting Championship.

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