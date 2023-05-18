Подмосковье 18 мая 2023, 12:10 Юная спортсменка из Домодедова стала чемпионкой по карате и выиграла более 80 медалей за два года

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Люба Бай из Домодедова в свои восемь лет уже стала чемпионкой России, Европы и Азии по карате. Девочка выиграла более 80 медалей за два года.

Юная спортсменка стала шестикратной чемпионкой России, двукратной чемпионкой Европы и Евразии по карате.

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«Моя цель — дойти до черного пояса и стать сенсеем», — рассказала Люба.

Заниматься она начала в шесть лет. Родители решили выбрать секцию для общего развития ребенка. Когда они пришли с девочкой на день открытых дверей, она увидела человека в кимоно и захотела заниматься именно карате.

С тех пор тренировки для нее — любимое дело. По словам Любиной мамы, она настолько любит спорт, что он служит для нее дополнительной мотивацией в жизни.

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