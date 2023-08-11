Подмосковье 11 августа 2023, 17:17 Юная скрипачка из Балашихи выступит на международном культурном форуме в Москве Пресс-служба администрации г.о. Балашиха

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Ученица школы искусств № 1 имени Свиридова Анисия Артемова представляет Балашиху на международном детском культурном форуме в Москве. Ранее юная скрипачка неоднократно становилась призером различных конкурсов.

Сейчас Анисии Артемовой 13 лет. Девочка к своему юному возрасту уже выиграла золотую и серебряную медали на Дельфийских играх, становилась стипендиатом благотворительного фонда «Новые имена» и победительницей губернаторской программы «Одаренные дети Подмосковья».

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Теперь она представляет регион на форуме талантов в Москве. Возглавляет делегацию директор балашихинской школы искусств Оксана Каменская.

Форум продлится до 12 августа. Участники смогут пообщаться с ведущими деятелями искусств и узнать о российских и мировых достижениях в области культуры. Помимо лекций и мастер-классов, на форуме организованы сессии по творческим направлениям — музыкальное искусство, кино и анимация, журналистика и другим.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в этом году педагоги региона поставили рекорд. Три учителя из разных округов подготовили по шесть учеников, которые получили 100 баллов по результатам ЕГЭ.

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