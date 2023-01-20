Подмосковье 20 января 2023, 13:03 Юная певица из Одинцова выступила на одной сцене с Харатьяном в сказке «Щелкунчик»

Читать 360tv в

Виктории Михеевой из Одинцова 7 лет. Несмотря на столь ранний возраст, девочка смогла получить роль маленького лебедя в балете-опере «Щелкунчик» и выступить на одной сцене с Дмитрием Харатьяном.

«Дмитрий Вадимович подошел к нам перед началом спектакля, чтобы подбодрить. Мы очень волновались. Его слова придали уверенности и, когда начался спектакль, волнение исчезло, хотелось скорее выйти на сцену и сыграть свою роль, все, чему учил нас режиссер», — поделилась Виктория.

Реклама

Юная жительница Одинцова является солисткой мастерской голоса «Путеводная звезда». Сейчас певица готовится к поступлению в хор Большого театра. Кроме того, в свободное от репетиций время девочка ездит на кастинги: Виктория уже прошла отборочный тур проекта «Голос. Дети» и «Синяя птица».

Реклама

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».