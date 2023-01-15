Подмосковье 15 января 2023, 15:11 Юная легкоатлетка из Щелкова стала лучшей в Подмосковье

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Спортсмены из Щелкова взяли пять золотых и одну серебряную медаль на первенстве Московской области по легкой атлетике среди юношей и девушек 2006–2007 годов рождения. Среди них оказалась и 14-летняя Александра Морозова, которая стала лучшей на дистанциях 200 и 400 метров. Несмотря на успехи в спорте, девочка старается хорошо учиться в школе.

Кроме Морозовой два «золота» за двухкилометровый забег с препятствиями и бег на 800 метров взял Никита Шишимров. Алексей Турапин занял первое место на дистанции полторы тысячи метров и второе — на 800 метрах.

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Александра Морозова готовилась к этим соревнованиям не один год. Она тренировалась по три часа в день шесть дней в неделю. При этом юная спортсменка успевала учиться.

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«Учусь хорошо. Я хочу хорошо выступить на ЦФО, такие же результаты показать», — заявила Александра Морозова.

Она поблагодарила своего тренера за помощь и стабильные тренировки.

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