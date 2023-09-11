Подмосковье 11 сентября 2023, 22:00 Юная каратистка из Воскресенска Ева Хлопотова завоевала золотую медаль на международном турнире в Санкт-Петербурге Пресс-служба администрации Воскресенска

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Юная спортсменка из Воскресенска Ева Хлопотова завоевала золотую медаль на международном турнире по карате в своей возрастной категории. Турнир прошел в Санкт-Петербурге.

Воскресенск на соревнованиях представили воспитанники спортивной школы по единоборствам. Ева Хлопотова победила в пяти поединках подряд, не оставив шансов соперникам.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье построят 13 крупных спортивных объектов в этом году. Среди них катки, оздоровительные центры, манежи, стадионы и бассейны.

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