11 сентября 2023, 22:00
Юная каратистка из Воскресенска Ева Хлопотова завоевала золотую медаль на международном турнире в Санкт-Петербурге
Юная спортсменка из Воскресенска Ева Хлопотова завоевала золотую медаль на международном турнире по карате в своей возрастной категории. Турнир прошел в Санкт-Петербурге.
Воскресенск на соревнованиях представили воспитанники спортивной школы по единоборствам. Ева Хлопотова победила в пяти поединках подряд, не оставив шансов соперникам.
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Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье построят 13 крупных спортивных объектов в этом году. Среди них катки, оздоровительные центры, манежи, стадионы и бассейны.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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Воскресенск
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