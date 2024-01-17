Подмосковье 17 января 2024, 16:19 Юная химчанка Милена Крутикова стала бронзовым призером по лыжным гонкам Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Классическим стилем лыжница преодолела дистанцию 800 метров. Среди девочек младшей категории спортсменка пришла к финишу третьей.

В старте приняли участие 465 спортсменок. Воспитанница спортшколы по зимним видам спорта городского округа Химки поднялась на пьедестал, став одной из лучших во втором туре Первенства Московской области на призы трехкратной чемпионки Олимпийских игр Елены Вяльбе.

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«Искренне гордимся нашими жителями! Такие высокие результаты говорят о хорошей подготовке спортсменки. На соревнованиях регионального уровня Милена показала достойный уровень и смогла уверенно обойти других спортсменов», — прокомментировала лидер Движения общественной поддержки Ольга Гончар.

Начальный этап Первенства Московской области по лыжным гонкам провели в Красногорске. Химки представила лыжница Анастасия Богданова, завоевавшая серебро.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил увеличить число спортивных мероприятий для детей.

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