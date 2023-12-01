Подмосковье 01 декабря 2023, 15:53 Юлия Сидорова из Солнечногорска победила в федеральном конкурсе «Мама-предприниматель» Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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Жительница Солнечногорска Юлия Сидорова победила в туристическом треке федерального конкурса «Мама-предприниматель». Вместе с ней в конкурсе выступили 1200 участниц.

Конкурс «Мама-предприниматель» реализуется в рамках президентского проекта «Малое и среднее предпринимательство». Организатором выступило Министерство экономического развития Российской Федерации.

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Заместитель главы администрации округа Кирилл Типографщик встретился с Юлией и поздравил ее с победой в конкурсе, а также узнал о дальнейших бизнес-планах.

Сейчас предпринимательница работает над очередным большим проектом. В Солнечногорске готовят к открытию детский центр инновационной педагогики «Вектор». Основная его цель — подготовить ребят к детскому саду и школе, чтобы их адаптация в коллективе прошла максимально комфортно.

«На территории Московской области реализуется ряд мер поддержки в помощь бизнес-сообществам. О них проговорили с предпринимательницей из Солнечногорска Юлией Сидоровой. Ранее она воспользовалась возмещением части затрат на аренду помещений. Отмечу, что мы и дальше будем оказывать поддержку, чтобы количество социальных предпринимателей в нашем округе только возрастало», — прокомментировал заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

Открытие детского центра инновационной педагогики «Вектор» запланировано на 2 декабря.

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