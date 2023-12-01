Подмосковье 01 декабря 2023, 16:04 Юлия Куценко из Подмосковья выиграла чемпионат России по кикбоксингу Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

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Подмосковная спортсменка Юлия Куценко завоевала золотую медаль чемпионата России по кикбоксингу. Об этом сообщили в Минспорте Московской области.

Многократная чемпионка России и мира Юлия Куценко добавила в свой актив еще одну награду высшей пробы. Спортсменка выиграла чемпионат страны в весовой категории до 65 килограммов в дисциплине «лоу-кик». В финальном поединке она одолела Анталию Элехайзер из Москвы.

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Юлия представляет Истру и региональный Центр спортивной подготовки по паралимпийским, сурдлимпийским и неолимпийским видам спорта.

​Чемпионат России по кикбоксингу проходит в Перми.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Московской области на 40% увеличат зарплаты ведущим спортсменам и тренерам региона.

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