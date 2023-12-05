Подмосковье 05 декабря 2023, 10:26 Юлия Куценко из Истры стала чемпионкой России по кикбоксингу Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

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Юлия Куценко из Истры выступала в составе сборной Подмосковья на чемпионате России по кикбоксингу. Спортсменка стала лучшей в весовой категории 65 килограммов.

Юлия в решающем поединке победила представительницу сборной Москвы.

Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Всего сборная Подмосковья на чемпионате России по кикбоксингу завоевала 12 медалей: пять золотых, две серебряные и пять бронзовых. Это лучший результат за всю историю сборной.

Помимо Куценко, отличились и другие спортсмены из Истры. Так, Алина Шапронас и Дарья Нефедова также завоевали золото в своей весовой категории, а Дмитрий Леер стал бронзовым призером чемпионата.

Чемпионат России по кикбоксингу проходил с 27 ноября по 2 декабря на площадке спортивного комплекса имени Сухарева в Перми. В турнире принимали участие более 600 спортсменов. Победители и призеры чемпионата вошли в состав сборной России.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Московскую область впервые признали самым спортивным регионом страны. Этого удалось добиться за счет обновления старых и строительства новых объектов.

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