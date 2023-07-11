Подмосковье 11 июля 2023, 16:03 Юлия Купецкая взяла под контроль ситуацию со свалкой строймусора в Коргашине

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Глава Мытищ Юлия Купецкая провела совещание по вопросу захламления строительным мусором и грунтом участка в деревне Коргашино. Борьба с незаконной свалкой продолжается.

Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая встретилась с жителями деревни, сотрудниками силовых структур, специалистами профильных управлений.

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Собственник земельного участка сообщил, что участок он приобрел совсем недавно и не в курсе всех проблем. Как пояснил собственник, мусор вывозится с площадки.

Однако местные жители утверждают обратное. Самосвалы продолжают выгружать строительные отходы на участке. Юлия Купецкая отметила, что вопрос остается на полном контроле. Если владельцы участка не готовы к участию в конструктивном диалоге, то ситуация будет решаться через суд и правоохранительные органы.

«Мы считаем, что собственник участка организовал площадку, не соответствующую виду разрешенного пользования. На сегодняшний день продолжаются проверочные мероприятия, находимся в постоянном взаимодействии с жителями и правоохранительными органами, фиксируем все нарушения», — рассказал директор управления экологии администрации Мытищ Артур Суворов.

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