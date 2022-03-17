Юлия Купецкая возглавила городской округ Мытищи

Главой городского округа Мытищи стала Юлия Купецкая. Ее избрали на заседании Совета депутатов, сообщила пресс-служба ГУ территориальной политики Московской области.

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Юлия Купецкая родилась 6 мая 1981 года в городе Темиртау в Республике Казахстан. В 2008 окончила Международный юридический институт при Минюстиции РФ по специальности «Юриспруденция», в 2016-м прошла профессиональную переподготовку по программе «Государственное и муниципальное управление».

В 2013–2015 годах возглавляла нормативно — правовой отдел правового управления администрации Подольска, с 2015 по 2018 годы была заместителем главы администрации городского округа Серпухов. В августе 2019 возглавила городской округ Серпухов, с января 2022 года занимала пост первого замглавы администрации городского округа Мытищи. С февраля 2022-го была назначена врип Мытищ.

Ранее глава Московской области Андрей Воробьев призвал глав округов реагировать на обращения жителей.