Подмосковье 19 февраля 2024, 15:16 Юлия Купецкая поздравила студентов в Мытищах с днем рождения движения «Российские студенческие отряды» пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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Глава Мытищ Юлия Купецкая поздравила всех студентов с двадцатилетием российских студенческих отрядов. В этом году организация отметила 65-летие движения и 20 лет с начала современной истории Российских студенческих отрядов.

пресс-служба администрации городского округа Мытищи

Мероприятие состоялось 17 февраля. Празднование прошло в мультиформатном пространстве «СО.Здание», которое открыли в феврале прошлого года. В рамках встречи провели награждение активных студентов, которые проявили себя в течение года. Участникам вручили благодарственные письма и грамоты.

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Кроме того, ребята показали новую фотостудию и студию звукозаписи мультиформатного пространства студенческих отрядов «СО.Здание». Она появилась благодаря победе в конкурсе молодежных инициатив «Мы Мытищи» в номинации «Прорыв года». В этом творческом уголке активные студенты создают свои ролики и клипы.

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