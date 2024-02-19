19 февраля 2024, 15:16
Юлия Купецкая поздравила студентов в Мытищах с днем рождения движения «Российские студенческие отряды»
Глава Мытищ Юлия Купецкая поздравила всех студентов с двадцатилетием российских студенческих отрядов. В этом году организация отметила 65-летие движения и 20 лет с начала современной истории Российских студенческих отрядов.
Мероприятие состоялось 17 февраля. Празднование прошло в мультиформатном пространстве «СО.Здание», которое открыли в феврале прошлого года. В рамках встречи провели награждение активных студентов, которые проявили себя в течение года. Участникам вручили благодарственные письма и грамоты.
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Кроме того, ребята показали новую фотостудию и студию звукозаписи мультиформатного пространства студенческих отрядов «СО.Здание». Она появилась благодаря победе в конкурсе молодежных инициатив «Мы Мытищи» в номинации «Прорыв года». В этом творческом уголке активные студенты создают свои ролики и клипы.
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