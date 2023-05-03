Подмосковье 03 мая 2023, 17:07 Юлия Купецкая поздравила пожарных и спасателей в Мытищах с профессиональным праздником

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Глава Мытищ Юлия Купецкая поздравила пожарных и спасателей с профессиональным праздником. Лучшие из них получили награды.

Работники пожарно-спасательной части № 17 получили не только благодарности, цветы и памятные подарки, но и ключи от нового автомобиля. Поздравление приурочили к 374-й годовщине пожарной охраны.

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«Это реально нужно видеть то, что происходит своими глазами. Тогда мы, наверное, в полной мере понимаем все сложности профессии и действительно начинаем ценить вашу работу», — сказала глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая.

Завершилось торжественное награждение общим фото на память перед зданием пожарной части.

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