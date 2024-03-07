Подмосковье 07 марта 2024, 18:43 Юлия Купецкая поздравила жительниц Мытищ с наступающим 8 Марта пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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В Доме культуры «Яуза» города Мытищи состоялся праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню. Глава городского округа Юлия Купецкая поздравила дам с этим весенним праздником.

В этот день на сцене прозвучали теплые слова благодарности и поздравления для всех женщин, подчеркивающие их значимость и вклад в сохранение традиционных семейных ценностей. Как напомнила глава городского округа, ценить свои семьи особенно актуально на фоне объявления 2024 года Годом семьи по инициативе Президента России Владимира Путина.

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«Желаю, чтобы милых дам осыпали комплиментами не только 8 Марта, но и круглый год. Ведь женщина — это начало всего, это доброта, нежность, ласка. Именно она может спасти мир от зла и горя своим умением искренне любить и заботиться», — сказала глава Мытищ.

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