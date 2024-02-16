Подмосковье 16 февраля 2024, 21:36 Юлия Чичерина спела для семей бойцов СВО в Раменском Певица Юлия Чичерина дала концерт для семей участников СВО в Раменском

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Российская рок-певица Юлия Чичерина дала концерт для семей участников специальной военной операции в подмосковном городе Раменское. Некоторые зрители не смогли сдержать слез во время выступления исполнительницы.

Артистка выступила в ДК «Сатурн». Семьи военных получили более 150 бесплатных билетов на мероприятие. На видео с концерта видно, что зал был полон.

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Как отметил глава Раменского городского округа Николай Ханин, главным приоритетом его команды является помощь и поддержка родственников бойцов СВО.

«Наши герои отстаивают интересы Отечества, и мы обязаны быть рядом, помогать им в повседневных вопросах и создавать позитивное настроение», — заявил Ханин.

Чичерина помогает Донбассу с 2014 года. Артистка регулярно ездит в зону СВО, выступая перед бойцами в госпиталях и на полигонах, дает концерты в приграничных городах. По ее словам, так она морально поддерживает участников спецоперации.

В конце декабря 2023 года Чичерина устроила концерт в зоне СВО как альтернативу скандальной «голой» вечеринки» Насти Ивлеевой.