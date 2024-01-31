Подмосковье 31 января 2024, 12:20 Юго-Восточная хорда соединит Варшавское и Симферопольское шоссе в Подмосковье в 2024 году Главгосстройнадзор МО

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Строительство основного хода Юго-Восточной хорды от МКАД до Варшавского шоссе проверили в Подмосковье. Готовность объекта составила 45%.

Главгосстройнадзор Московской области сообщил, что строительство Юго-Восточной хорды проводится в три этапа. Работы идут одновременно на всех участках. Движение по новой автомагистрали откроют в третьем квартале 2024 года.

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В рамках третьего этапа построят участок основного хода от эстакадного съезда с МКАД в сторону Московской области до развязки с трассой М-2 «Крым». Возведут мост по основному ходу на пересечении с рекой Битца. Сделают подъезд к кладбищу в поселке Битца, подземный пешеходный переход под Курской железной дорогой и надземный переход в районе ЖК «Южная Битца», а также несколько новых дорог в поселке.

Сейчас рабочие закончили работы по устройству основания и первого слоя асфальта улично-дорожной сети. Приступили к монтажу подземного пешеходного перехода под железной дорогой, монтируют металлические элементы надземного перехода.

Долгожданная Южно-Лыткаринская автодорога (ЮЛА) протянется через пять городских округов Подмосковья. Завершить строительство планируют к концу 2024 года, сказал губернатор Андрей Воробьев.