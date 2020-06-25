Юденич: первый день голосования по поправкам в Подмосковье проходит без серьезных жалоб

В первый день голосования по изменению Конституции в Подмосковье не зафиксировали серьезных жалоб. Об этом рассказала председатель Совета при губернаторе по развитию гражданского общества и правам человека Марина Юденич. Она уже отдала свой голос.

Свое мнение по поправкам она задокументировала на участке в поселке Сосны под Одинцовом. По ее словам, наблюдателями на участках работают примерно половина членов совета.

Традиционно была сформирована мониторинговая группа, участники которой готовы оперативно проследить за тем, чтобы не было нарушений.

Еще не так много времени прошло с момента открытия участков. Пока что серьезных жалоб не поступало. Ко мне обратились несколько наблюдателей, которые по каким-то причинам не смогли приступить к своим обязательствам на участке. Но мы сейчас будем разбираться. То есть это четыре обращения Марина Юденич.

По словам Юденич, есть два основных принципа голосования — безопасность и легитимность.

«Перчатки, маски, раздача средств защиты, возможность зайти на некоторые участки с одной стороны, а выйти с другой — все это и другое для нас главное. Конечно, второй основной принцип избирательных кампаний — это прозрачность и легитимность, соблюдение всей законности», — подчеркнула она.

Сегодня, 25 июня, в Подмосковье начали работать больше шести тысяч избирательных участков. Пункты будут принимать всех желающих 12 часов — с 08:00 до 20:00.