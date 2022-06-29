Юбиляры семейной жизни из Химок отправятся в круиз на теплоходе

В Химках проживают более 400 семейных пар — долгожителей. Статистику подсчитали перед Днем семьи, любви и верности, который будет отмечаться по всей стране 8 июля. Праздник приурочен ко Дню памяти святых Петра и Февронии Муромских.

«В Химках чтят семейные ценности и традиции. Важно это демонстрировать молодому поколению. Прививать им духовно-нравственные ценности, культуру и историческую преемственность. Приглашаю химчан со своими родными и любимыми принять участие в праздничных мероприятиях в этот день», — отметил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

В Химках 214 семей прожили вместе больше полувека, 100 семей — 55 лет, 81 пара прожила совместной жизнью 60 лет, восемь семей — 65 лет. Еще одна пара поставила рекорд — супруги прожили вместе 71 год. За прошлый год в Химках поженились 1866 пар, с начала этого года — уже 702 пары.

Некоторым семьям-долгожителям вручат медали «За любовь и верность». В этом году ее присудят семье Субботина Юрия Николаевича и Субботиной Нины Степановны. Пара живет вместе уже 52 года.

На 8 июля назначено также множество свадеб. Всем им предложат станцевать свой первый танец и выпустить в небо голубей в знак любви и мира. Двадцать пар совершат круиз на теплоходе по каналу имени Москвы.