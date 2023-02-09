Подмосковье 09 февраля 2023, 16:42 Юбиляров супружеской жизни поздравили в ЗАГСе Лобни

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Торжественная церемония чествования юбиляров супружеской жизни прошла в ЗАГСе Лобни. Поздравляли сразу четыре пары. Разделить радость с юбилярами пришли их внуки.

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Сотрудники лобненского отдела ЗАГС и городской администрации поздравили с 50-летием совместной жизни Владимира Зуева и Тамару Кудерскую, Людмилу и Виталия Миланич, Людмилу и Виталия Варанкиных. Еще одна пара — Светлана и Егор Грешниковы отметили 60-летний юбилей своей семьи.

Парам пожелали счастья, доброго здоровья и долгих лет жизни. В финале торжественной церемонии им вручили цветы, подарки и памятные адреса.

В Московской области для супругов, отметивших юбилей совместной жизни, предусмотрена единовременная выплата от пяти до девяти тысяч рублей. Чтобы получить ее, необходимо заполнить электронную форму заявления на региональном портале госуслуг.

Для удобства жителей старшего возраста подать заявление может их представитель. Денежные средства будут перечислены по указанным в заявлении реквизитам.

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