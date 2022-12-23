Подмосковье 23 декабря 2022, 08:52 Юбиляров совместной жизни чествовали на празднике «Золотая симфония свадеб» в Раменском

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Юбиляров совместной жизни чествовали в Раменском отделе ЗАГС на традиционном мероприятии «Золотая симфония свадеб». Глава Раменского городского округа Виктор Неволин поздравил супругов с золотыми, бриллиантовыми и изумрудными свадьбами.

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Пару Юрия и Светланы Бараненковых поздравляли с бриллиантовой свадьбой — 60 лет совместной жизни. Они познакомились на работе — в научном центре атомных реакторов. Расписались в далеком 1962 году. Вместе воспитали двух дочерей. Сейчас нянчатся с внуками и правнуками. Секрет долгой совместной жизни прост — они уважают и любят друг друга.

«То, что вы вместе столько лет — это бесценно и это, действительно, пример для нашей молодежи. Я искренне хочу всех вас, умудренных опытом, поблагодарить за то, что вы вместе, за то, что вы пример, <…> за то, что вы несете это нежное чувство любви через столько лет», — сказал глава городского округа Раменское Виктор Неволин.

Праздник в Раменском отделе ЗАГС с юбилярами разделили дети и внуки.

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