Подмосковье 26 декабря 2022, 14:03 Юбиляров семейной жизни пригласили отметить памятную дату в ЗАГС Луховиц

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Отдел ЗАГС Луховиц предложил юбилярам супружеской жизни отметить праздник в зале торжеств. В него они войдут под марш Мендельсона — как в день заключения брака.

«Сотрудники отдела ЗАГС будут рады видеть вас на торжествах, посвященных различным юбилеям семейной жизни. И не так важно, прожили вы вместе пять или двадцать лет — главное, что вы прожили это время в любви и согласии!» — заявили в ведомстве.

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Для организации мероприятия нужно обратиться в отдел ЗАГС и выбрать дату и время торжества. Подробнее можно узнать по телефону отдела 8(496) 63-6-21-95.

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