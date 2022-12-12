Подмосковье 12 декабря 2022, 22:22 Юбилейный турнир по гандболу «Герои Города» завершился в Чехове

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Десятый турнир по гандболу «Герои Города» состоялся в Чехове. В юбилейных соревнованиях приняли участие 50 команд из 6 регионов России.

Более 700 участников боролись за победу в разных категориях. Спортсмены из Подмосковья завоевали золото, серебро и бронзу в категориях «девушки» и «юноши», а также заняли второе место в категории «мужчины-профессионалы». Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

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Победителями среди юношей до 18 лет стала команда «Вымпел», а среди девушек до 18 лет первое место взяли спортсменки из команды «Чайка».

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В финале соревнований также состоялся гала-матч, в рамках которого на спортивной площадке встретились спортсмены сборной «Чеховские медведи» и команда любителей. Игра завершилась вничью — 16:16.

Отмечается, что первые соревнования состоялись в мае 2017 года, тогда участие в турнире приняли 6 школьных команд городского округа. За время своего существования «Герои Города» превратились в полноценный фестиваль по гандболу, который проходит 2 раза в год. В этом году партнерами турнира «Герои Города» стала «SEHA — Gazprom League „Дивизион Восток».

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