Подмосковье 20 февраля 2023, 12:57 Юбилейный сборник стихов местных литераторов презентовали в Шатуре

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Шатурские литераторы презентовали юбилейный сборник стихотворений «Разные и равные. 10 лет». Мероприятие прошло в главном зале Центральной библиотеки.

Обложку поэтического альманаха разработала художница Ярослава Леонтьева. В него вошли стихи и произведения шатурских поэтов Вячеслава Гаврилова, Михаила Коваленко, Валерия Левшова, Раисы Ломзиковой, Сергея Новикова, Сергея Сергеева и Ирины Леонтьевой.

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«В течение всего вечера поэты читали свои стихи, рассказывали о творчестве. Звучало много песен и романсов», — поделилась своим впечатлением жительница округа Ирина Волкова.

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Авторы прочитали произведений из сборника, а также свежие стихи.

«На последовавшем за вечером чаепитии мы продолжали разбирать удачные моменты выступления, читать новые стихи и даже рассматривали новых кандидатов на вступление в наши ряды», — сообщил руководитель литературного объединения Михаил Коваленко.

После творческой встречи все желающие могли сфотографироваться с литераторами и получить книгу с автографами авторов.