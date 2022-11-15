Подмосковье 15 ноября 2022, 14:07 Юбилейный проспект благоустроили в Реутове

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Благоустройство Юбилейного проспекта завершилось в Реутове. Его провели по нацпроекту «Жилье и городская среда». На нем расширили тротуары, обустроили велодорожку и заменили асфальт.

Реконструкция Юбилейного проспекта стала продолжением благоустроенной ранее Южной улицы, прокомментировал глава Минблагоустройства Михаил Хайкин.

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«К обновлению данной территории мы приступили в начале июня. За несколько месяцев на центральной улице города удалось создать современную безбарьерную среду, доступную для всех категорий населения», — добавил он.

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Работы проводили от улицы Г. И. Котовского до улицы Академика Челомея. На проспекте расширили тротуары и замостили их плиткой, создали специальную полосу для велосипедистов, на проезжей части создали парковочные карманы и уложили новое покрытие.

Также в ходе благоустройства обновили систему освещения, спрятали коммуникации под землей и установили камеры видеонаблюдения. Было также проведено озеленение — высадили деревья, кустарники и обустроили газоны.

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