Юбилейный матч «Легенд хоккея» с жителями Подмосковья пройдет в Можайске

Юбилейный, десятый матч «Легенд хоккея» с жителями Подмосковья пройдет в Можайске в рамках серии «Выходи во двор». Игра состоится 2 апреля во дворце спорта «Багратион».

Встречу приурочили к 83-летию самого возрастного участника серии, ветерана можайского хоккея Владимира Порфирьевича Платонова. На его счету 77 лет опыта игры в хоккей.

В Можайск 2 апреля приедут «Легенды хоккея» во главе с двукратным олимпийским чемпионом, семикратным чемпионом мира и трехкратным обладателем Кубка Стэнли Вячеславом Фетисовым.

Серия игр «Выходи во двор» стартовала по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева в январе этого года. Это первый в России проект такого формата. В каждом матче «Легендам хоккея» противостоит дворовая команда жителей Подмосковья. В сменных звеньях у обеих команд играют юные хоккеисты из спортивных секций.

В составе команды «Легенды хоккея» в разных матчах серии сыграли двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира Александр Якушев, двукратный олимпийский чемпион, пятикратный чемпион мира Алексей Касатонов, олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира и обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский, олимпийский чемпион, чемпион мира, обладатель Кубка Стэнли Александр Могильный, олимпийский чемпион, вице-президент КХЛ Виталий Прохоров, олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы Вячеслав Буцаев, а также другие звезды мирового уровня. Комментирует матчи спортивный журналист, депутат Московской областной Думы Олег Жолобов.

В планах Министерства физической культуры и спорта Московской области — продолжить реализацию проекта и проводить мероприятия подобного формата по другим спортивным дисциплинам — футболу, баскетболу, боксу.